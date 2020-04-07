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Третий игрок «Колорадо» заразился коронавирусом

7 апреля 2020, 23:31
Коронавирус.
Коронавирус.
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Twitter НХЛ сообщил, что у третьего игрока в составе «Колорадо» диагностирован коронавирус. Его имя не сообщается.

Указано, что хоккеист находится на изоляции и в последнее время не контактировал ни с кем в клубе. На данный момент известно о восьми игроках НХЛ, которые заразились коронавирусом — три в составе «Колорадо» и пять — в «Оттаве».

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

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