Третий игрок «Колорадо» заразился коронавирусом

Twitter НХЛ сообщил, что у третьего игрока в составе «Колорадо» диагностирован коронавирус. Его имя не сообщается.

Correction: The #NHL says an eighth player has tested positive for COVID-19. That's three #Avs players and five #Sens players. https://t.co/CbQAh4zeKU — Frank Seravalli (@frank_seravalli) April 7, 2020

Указано, что хоккеист находится на изоляции и в последнее время не контактировал ни с кем в клубе. На данный момент известно о восьми игроках НХЛ, которые заразились коронавирусом — три в составе «Колорадо» и пять — в «Оттаве».

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 407 123 человек. Умерших — 80 759, выздоровевших — 297 934. В России, по данным Роспотребнадзора, 7496 случаев заражения, 58 человек умерли, выздоровело — 494.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список