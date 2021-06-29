Третий гол «Тампы» переписали на Кучерова
05:36
«Тампа» забросил третью шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». В начале третьего периода счет стал 3:1 в пользу «Лайтнинг».
Изначально гол записали на нападающего Ондржея Палата. Однако спустя время автором шайбы стал считаться Никита Кучеров, для которого этот гол стал 6-м в плей-офф. Ассистировал ему другой россиянин — Михаил Сергачев, записавший на свой счет 3-ю голевую передачу.
Финальная серия играется до четырех побед. Вторая игра состоится 1 июля.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей
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