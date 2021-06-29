Третий гол «Тампы» переписали на Кучерова

«Тампа» забросил третью шайбу в первом матче финала Кубка Стэнли против «Монреаля». В начале третьего периода счет стал 3:1 в пользу «Лайтнинг».

Изначально гол записали на нападающего Ондржея Палата. Однако спустя время автором шайбы стал считаться Никита Кучеров, для которого этот гол стал 6-м в плей-офф. Ассистировал ему другой россиянин — Михаил Сергачев, записавший на свой счет 3-ю голевую передачу.

Финальная серия играется до четырех побед. Вторая игра состоится 1 июля.