Тренировочная база «Вашингтона» закрыта из-за беспорядков
10:12
Тренировочная база «Вашингтона» была закрыта из-за комендантского часа, который ввели в округе Арлингтон вследствие беспорядков у здания Капитолия. Мера действует с 18.00 вчерашнего дня.
Тренировочная база «Кэпиталз» находится в нескольких километрах от места беспорядков.
Напомним, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время заседания по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Политикам пришлось надеть противогазы и эвакуироваться. Один человек был застрелен.
MedStar Capitals Iceplex will be closing at 6pm this evening in compliance with the recently stated Arlington County curfew, please be safe.— MedStar Capitals Iceplex (@MedStarIceplex) January 6, 2021
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