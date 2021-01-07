Тренировочная база «Вашингтона» закрыта из-за беспорядков

Тренировочная база «Вашингтона» была закрыта из-за комендантского часа, который ввели в округе Арлингтон вследствие беспорядков у здания Капитолия. Мера действует с 18.00 вчерашнего дня.

Тренировочная база «Кэпиталз» находится в нескольких километрах от места беспорядков.

Напомним, что сторонники экс-президента США Дональда Трампа ворвались в Капитолий во время заседания по утверждению победы на выборах Джо Байдена. Политикам пришлось надеть противогазы и эвакуироваться. Один человек был застрелен.