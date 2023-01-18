Тренин забросил шестую шайбу в сезоне НХЛ

«Нэшвилл» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Счет стал 2:0.

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала шестой в этом сезоне.