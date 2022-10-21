Тренин забросил первую шайбу за «Нэшвилл» в этом сезоне
«Нэшвилл» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После двух периодов счет 3:1 в пользу «Предаторз».
На 18-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него это первая заброшенная шайба в этом сезоне.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|4
|Сент-Луис
|2
|2
|0
|4
|5
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|5
|1
|4
|4
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
Результаты / календарь
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26.10
|21.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|- : -
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Нэшвилл
|- : -
|21.10
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|- : -
|21.10
|02:00
|
Оттава – Вашингтон
|- : -
|21.10
|02:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|21.10
|02:00
|
Рейнджерс – Сан-Хосе
|- : -
|21.10
|02:00
|
Торонто – Даллас
|- : -
|21.10
|02:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|21.10
|03:00
|
Миннесота – Ванкувер
|- : -
|21.10
|04:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|21.10
|04:00
|
Эдмонтон – Каролина
|- : -
|21.10
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|4
|9
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|4
|5
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00
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