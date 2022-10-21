Тренин забросил первую шайбу за «Нэшвилл» в этом сезоне

«Нэшвилл» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После двух периодов счет 3:1 в пользу «Предаторз».

На 18-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него это первая заброшенная шайба в этом сезоне.