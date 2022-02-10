Тренин забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Нэшвилл» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

В конце второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.

Также в этом регулярном чемпионате 25-летний россиянин сделал 5 голевых передач.