Тренин в меньшинстве забросил шайбу в матче против «Далласа»

«Нэшвилл» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

На 9-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. 25-летний россиянин забросил шайбу, когда его команда играла в меньшинстве.

Для него эта шайба стала третьей в текущем сезоне.