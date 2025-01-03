Тренин в меньшинстве забил «Вашингтону»

«Миннесота» в конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» вышла вперед.

На 20-й минуте встречи гол забил российский нападающий Яков Тренин, когда «Уайлд» играли в меньшинстве. 27-летний россиянин воспользовался замешательством вратаря «Кэпиталз» и вывел свою команду вперед.

Всего в этом сезоне Тренин забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи в 34 играх.