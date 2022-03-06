Тренин в матче с «Сан-Хосе» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе». 25-летний россиянин забросил шайбу на 52-й минуте и сделал счет 7:0. На данный момент Тренин набрал 18 (13+5) очков в 53 матчах сезона.