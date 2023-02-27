Тренин в матче с «Аризоной» забросил девятую шайбу в сезоне
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
26-летний россиянин забросил шайбу на 10-й минуте и сделал счет 1:1.
На данный момент на счету Тренина 17 (9+8) очков в 52 матчах сезона.
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