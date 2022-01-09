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Тренин в матче с «Аризоной» забросил девятую шайбу в сезоне

05:01
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».

24-летний россиянин отличился на 18-й минуте и сделал счет 2:0.

На данный момент Тренин набал 14 (9+5) очков в 36 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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