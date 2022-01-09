Тренин в матче с «Аризоной» забросил девятую шайбу в сезоне
05:01
Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны».
24-летний россиянин отличился на 18-й минуте и сделал счет 2:0.
На данный момент Тренин набал 14 (9+5) очков в 36 матчах сезона.
Five points in his last four games. pic.twitter.com/Utt4360Y6g— Nashville Predators (@PredsNHL) January 9, 2022
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