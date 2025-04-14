Тренин сломал орбитальную кость Форборту в матче «Миннесоты» и «Ванкувера»

У защитника «Ванкувера» Дерека Форборта диагностировали перелом орбитальной кости после драки с российским нападающим «Миннесоты» Яковом Трениным в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команды встречались 13 апреля. Матч завершился победой «Уайлд» в овертайме со счетом 3:2. В третьем периоде Тренин подрался с Форбортом, нанеся ему удар кулаком в лицо, когда оба хоккеиста упали на лед. Россиянин по итогам эпизода получил 17 минут штрафа.

Главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет сообщил, что американский защитник из-за травмы выбыл до конца сезона.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 33-летний Форборт провел 54 матча, в которых отметился 2 голами и 9 результативными передачами. На счету 28-летнего Тренина 15 (7+8) очков в 75 играх.