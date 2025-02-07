Тренин с передачи Хуснутдинова забил «Каролине»

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 3-й минуте первого периода российский нападающий Яков Тренин забил с передачи соотечественника Марата Хуснутдинова.

Теперь у 28-летнего Тренина в этом сезоне 11 (5+6) очков, а у 22-летнего Хуснутдинова — 6 (2+4).