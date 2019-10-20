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Тренин провел первый матч в НХЛ

08:26
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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин дебютировал в НХЛ. Его команда в матче регулярного чемпионата уступила «Флориде» (2:3 Б).

Российский хоккеист отыграл 12 минут и 35 секунд. Голов и результативных передач в его активе нет. Один раз он был удален на две минуты.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «хищников» Райан Эллис, набравший 2 (0+2) очка.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. На счету Евгения Дадонова силовой прием и два заблокированных броска.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/

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