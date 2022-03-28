Тренин признан второй звездой матча с «Филадельфией»

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Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:4).

25-летний россиянин в этой встрече отметился дублем. Первой звездой признан форвард «Предаторз» Таннер Жанно, третья звезда — защитник Роман Йоси.

В текущем сезоне Тренин провел 64 матча, в которых набрал 23 (17+6) очка.