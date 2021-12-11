Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»

06:18
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» (2:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал защитник Роман Йоси. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой признан российский нападающий Яков Тренин, ставший автором победного гола. Замкнул тройку лучших Эели Толванен, забросивший одну шайбу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Шахматам нужна движуха, как в «Доме-2». Интервью российской шахматистки-комментатора — о сексизме и красивой внешности
Премьер Польши выдвинул России ультиматум
0