Тренин признан второй звездой матча «Нью-Джерси» — «Нэшвилл»
06:18
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» (2:3). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал защитник Роман Йоси. Он отметился голом и голевой передачей.
Второй звездой признан российский нападающий Яков Тренин, ставший автором победного гола. Замкнул тройку лучших Эели Толванен, забросивший одну шайбу.
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