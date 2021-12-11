Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Нэшвилл» (2:3). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал защитник Роман Йоси. Он отметился голом и голевой передачей.

Второй звездой признан российский нападающий Яков Тренин, ставший автором победного гола. Замкнул тройку лучших Эели Толванен, забросивший одну шайбу.