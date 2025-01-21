Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 01:56

Тренин признан первой звездой матча с «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1).

28-летний россиянин стал автором победной шайбы. Второй звездой признан форвард «Уайлд» Лиам Эгрен, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — нападающий «Эвеланш» Натан Маккинон, забросивший единственную шайбу своей команды.

В текущем сезоне Тренин провел 42 матча в НХЛ и набрал 8 (4+4) очков.

Яков Тренин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
Читайте также
Станкович уехал от команды не просто так. Что происходит в «Спартаке»
Началась инаугурация Трампа с принесением присяги в Капитолии
Джокович отказался давать интервью телеканалу-вещателю на Australian Open
США в ожидании первого дня Трампа у власти. Что пишут СМИ
В бундестаге на следующей неделе обсудят возможность запрета АдГ в ФРГ
Зарезавший женщину в Москве спрятал ее тело в «Запорожце» Гоши Куценко
Популярное видео
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Миннесота» обыграла «Колорадо», Тренин забил победный гол
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 46 31 15 67
2 Нью-Джерси 49 26 23 58
3 Каролина 46 27 19 57
4 Коламбус 46 22 24 51
5 Рейнджерс 46 22 24 48
6 Филадельфия 47 21 26 48
7 Питтсбург 48 19 29 46
8 Айлендерс 45 18 27 43
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 47 29 18 60
2 Флорида 47 27 20 57
3 Тампа-Бэй 44 25 19 53
4 Оттава 46 24 22 52
5 Бостон 48 23 25 52
6 Монреаль 46 23 23 50
7 Детройт 46 21 25 46
8 Баффало 45 17 28 39
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 47 31 16 65
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 46 29 17 59
4 Колорадо 48 28 20 57
5 Сент-Луис 47 22 25 48
6 Юта 45 19 26 45
7 Нэшвилл 45 16 29 39
8 Чикаго 46 15 31 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 29 17 61
2 Эдмонтон 46 29 17 61
3 Лос-Анджелес 43 25 18 55
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 45 20 25 50
6 Сиэтл 47 20 27 43
7 Анахайм 46 18 28 42
8 Сан-Хосе 49 14 35 34
Результаты / календарь
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
21.01 00:00
Сиэтл – Баффало
 - : -
21.01 02:00
Вегас – Сент-Луис
 - : -
21.01 03:30
Торонто – Тампа-Бэй
 - : -
21.01 03:30
Айлендерс – Коламбус
 - : -
21.01 04:30
Чикаго – Каролина
 - : -
21.01 05:30
Юта – Виннипег
 - : -
21.01 06:30
Лос-Анджелес – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости