Тренин признан первой звездой матча с «Колорадо»

Форвард «Миннесоты» Яков Тренин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1).

28-летний россиянин стал автором победной шайбы. Второй звездой признан форвард «Уайлд» Лиам Эгрен, сделавший две результативные передачи. Третья звезда — нападающий «Эвеланш» Натан Маккинон, забросивший единственную шайбу своей команды.

В текущем сезоне Тренин провел 42 матча в НХЛ и набрал 8 (4+4) очков.