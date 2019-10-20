Тренин признался, что он нервничал в первом периоде дебютного матча в НХЛ

Форвард «Нэшвилла» Яков Тренин — о своем дебютном матче в НХЛ. Его команда уступила «Флориде» (2:3 Б) в регулярном чемпионате.

— Я нервничал в первом периоде, но после хороших смен я вошел в игру и в третьем периоде уже чувствовал себя хорошо. Вообще не чувствовал давления, — приводит слова россиянина в своем Twitter журналист Джереми Гавер.

«Nervous in the 1st period but after a couple good shifts & getting in the game, I felt good in the 3rd. No pressure at all.»#Preds fwd Yakov Trenin made his #NHLdebut and then caught up w/ @ChaseOnGame on the Post-Game Show.



cc: @mkeadmirals



LISTEN: https://t.co/TXSdGyw2mn pic.twitter.com/m7DgHzdXok — Jeremy K. Gover (@govertime) October 20, 2019

Российский хоккеист отыграл 12 минут и 35 секунд. Голов и результативных передач в его активе нет. Один раз он был удален на две минуты.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «хищников» Райан Эллис, набравший 2 (0+2) очка.

Российский вратарь «пантер» Сергей Бобровский остался на скамейке запасных. На счету Евгения Дадонова силовой прием и два заблокированных броска.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков