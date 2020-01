Тренин подрался с двухметровым Харой и победил по очкам. Видео

«Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Бостону» — 2:6. В середине третьего периода форвард хозяев Яков Тренин провел мощный силовой прием на Чарли Макэвое, за которого вступился 206-сантиметровый защитник Здено Хара. Игроки подрались, и многие пользователи в социальных сетях отдали преимущество россиянину, рост которого составляет 188 см. Хоккеистов разняли судьи.

Not everyday does Zdeno Chara lose a fight to an AHL scorer that's played 8 NHL games this year. Trenin wins this one pic.twitter.com/Pl7VGpRVWj