Тренин подпишет контракт с «Миннесотой» на четыре года

Форвард Яков Тренин близок к переходу в «Миннесоту», сообщает журналист Энди Стрикленд.

По сведениям источника, 27-летний россиянин подпишет с «Уайлд» четырехлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 3,5 миллиона долларов.

Тренин в НХЛ выступал за «Нэшвилл» и «Колорадо». В минувшем сезоне форвард провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 17 (12+5) очков. В 10 играх плей-офф Тренин забил один гол.