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Тренин подписал контракт с «Нэшвиллом» на 2 года

22:20

Нападающий Яков Тренин подписал новый контракт с «Нэшвиллом», сообщает агент Шуми Бабаев в Twitter.

Новое одностороннее соглашение 23-летнего форварда рассчитано на два сезона.

Тренин в сезоне-2019/20 провел за «Предаторз» 21 матч в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (2+4) очками. В АХЛ в составе «Милуоки» на его счету 32 матча и 35 (20+15) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/babayevshumi/status/1309207125109899267?s=21

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