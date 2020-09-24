Тренин подписал контракт с «Нэшвиллом» на 2 года
22:20
Нападающий Яков Тренин подписал новый контракт с «Нэшвиллом», сообщает агент Шуми Бабаев в Twitter.
Новое одностороннее соглашение 23-летнего форварда рассчитано на два сезона.
Тренин в сезоне-2019/20 провел за «Предаторз» 21 матч в регулярном сезоне НХЛ и отметился 6 (2+4) очками. В АХЛ в составе «Милуоки» на его счету 32 матча и 35 (20+15) очков.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/babayevshumi/status/1309207125109899267?s=21
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