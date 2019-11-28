Тренин первым среди россиян забил 10 голов в АХЛ

«Милуоки» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Манитобу» — 6:3. Первой звездой встречи стал российский форвард хозяев Яков Тренин, который оформил дубль, а также сделал результативную передачу. В 16 встречах он набрал 20 (10+10) очков. Нападающий первым среди россиян забил 10 голов. В текущем сезоне Тренин дебютировал за «Нэшвилл».

Также в этой встрече пятую шайбу в сезоне забросил Андрей Чибисов. В 20 матчах на его счету 13 (5+8) очков. Михаил Бердин отразил 24 броска из 28.