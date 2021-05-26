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Тренин оформил дубль в пятом матче против «Каролины». Видео

04:25
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«Нэшвилл» вышел вперед в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины». На 1-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Яков Тренин. Это его вторая шайба в этой игре и в плей-офф в целом.

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