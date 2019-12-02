Тренин оформил дубль в матче за фарм-клуб «Нэшвилла»
05:04
«Милуоки», который является фарм-клубом «Нэшвилла», в выездном матче регулярного чемпионата АХЛ победил «Техас» — 2:1. Первой звездой встречи стал российский форвард гостей Яков Тренин. Он оформил дубль с двух бросков. Также на его счету показатель полезности «+1».
Yavok Trenin ladies and gents.— Milwaukee Admirals (@mkeadmirals) December 2, 2019
Win number 13 for number 13. ? pic.twitter.com/jSns4vreVZ
В 18 матчах на счету Тренина 25 (13+12) очков. В последних 4 встречах Яков набрал 9 баллов (5+4).
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