Тренин надеется пробиться в состав "Нэшвилла" в следующем сезоне

Нападающий Яков Тренин, выступающий в системе "Нэшвилла", заявил, что надеется пробиться в состав команды в следующем сезоне.

- Возвращение в КХЛ? – Все мои мысли сейчас с "Нэшвиллом", - цитирует Тренина allhockey.ru. - Еще год контракта, тем более мне сказали, что шансы пробиться есть. Поэтому надежды большие. Этот сезон будет очень важным. Посмотрим, что получится. НХЛ - это самая лучшая лига в мире. Когда попадаешь на матч, ощущаешь непередаваемую атмосферу, которую невозможно забыть. И поэтому хочется играть только там.

22-летний Яков Тренин ранее выступал за "Трактор". В прошлом сезоне он играл в АХЛ за "Милуоки" - 74 матча в регулярном чемпионате и 33 (14+19) очка.

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