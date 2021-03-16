Тренеры «Лос-Анджелеса» помогли вытолкать машину из сугроба

Тренерский штаб «Лос-Анджелеса» помог водителю вытолкать машину из сугроба. Официальный Twitter клуба опубликовал видео, как главный тренер Тодд Маклеллан и тренер по физподготовке Крис Кингсли выталкивают застрявший в снегу автомобиль, после чего спокойно идут дальше.

С тренерами был еще третий мужчина, но его имя не называется.