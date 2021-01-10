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Тренеры и генменеджеры клубов НХЛ назвали Василевского лучшим вратарем лиги

22:52
Андрей Василевский. Фото AFP
Андрей Василевский. Фото AFP
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Портал The Athletic провел опрос среди представителей НХЛ и попросил их назвать лучшего вратаря лиги. В этом опросе участвовали шесть генеральных менеджеров, четыре главных тренера и пять тренеров вратарей.

На первое место они поставили голкипера «Тампы» Андрея Василевского. Вторую строчку разделили Коннор Хеллибайк («Виннипег») и Кэри Прайс («Монреаль»).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский занял восьмое место в рейтинге. Также в этот список попали: Игорь Шестеркин («Рейнджерс», 12-е место), Семен Варламов («Айлендерс», 15), Илья Самсонов («Вашингтон», 17).

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