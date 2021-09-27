Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тренерский штаб «Флориды» назвал Бобровского основным вратарем на новый сезон

07:40
Теги:

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился мнением о новом сезоне НХЛ.

«Я ожидаю, что у Бобровского будет достаточно рабочей нагрузки. Для меня сейчас наш вратарский вопрос выглядит как здоровая командная ситуация. Боб получит место в воротах, а Спенсер будет учиться и наблюдать. Но очевидно, что все познается в сравнении, а каждый вратарь хочет играть больше и как можно лучше. При этом я уверен, что Боб отлично поработал летом, прибавил и сделал все возможное, чтобы улучшить свою игру, — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

В советской фигурке был тренер еще строже Тутберидзе. Она и основала нашу школу катания
Чемпионат мира по мини-футболу, 1/4 финала: расписание и результаты матчей
«Усик несет мир и братство. Если бы не победы, националисты постарались бы закрыть ему рот». Сильная речь Шлеменко
Артур Бетербиев: «Я хочу бой с Усиком. Но если поднимусь к нему в тяжи, он не будет со мной боксировать»
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд