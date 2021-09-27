Тренерский штаб «Флориды» назвал Бобровского основным вратарем на новый сезон
07:40
Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился мнением о новом сезоне НХЛ.
«Я ожидаю, что у Бобровского будет достаточно рабочей нагрузки. Для меня сейчас наш вратарский вопрос выглядит как здоровая командная ситуация. Боб получит место в воротах, а Спенсер будет учиться и наблюдать. Но очевидно, что все познается в сравнении, а каждый вратарь хочет играть больше и как можно лучше. При этом я уверен, что Боб отлично поработал летом, прибавил и сделал все возможное, чтобы улучшить свою игру, — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.
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