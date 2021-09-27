Тренерский штаб «Флориды» назвал Бобровского основным вратарем на новый сезон

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль поделился мнением о новом сезоне НХЛ.

«Я ожидаю, что у Бобровского будет достаточно рабочей нагрузки. Для меня сейчас наш вратарский вопрос выглядит как здоровая командная ситуация. Боб получит место в воротах, а Спенсер будет учиться и наблюдать. Но очевидно, что все познается в сравнении, а каждый вратарь хочет играть больше и как можно лучше. При этом я уверен, что Боб отлично поработал летом, прибавил и сделал все возможное, чтобы улучшить свою игру, — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ.