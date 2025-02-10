Тренер «Юты» рассказал о состоянии вратаря, который получил травму после броска Овечкина

Главный тренер «Юты» Андре Туриньи прокомментировал травму голкипера Коннора Ингрэма, полученную в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» после броска форварда Александра Овечкина.

«Он травмирован. На данный момент нет информации о состоянии голкипера, его обследуют для определения статуса», — приводит слова Туриньи Russian Machine Never Breaks.

Овечкин попал вратарю в грудь мощным броском. Ингрэм не смог продолжить игру и уступил место в воротах Карелу Веймелке.

«Вашингтон» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции с 80 очками, «Юта» находится на десятом месте на Западе с 57 очками.