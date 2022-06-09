Рашит Давыдов: «В первый сезон Шестеркина общались практически после каждого матча»

Тренер вратарей Рашит Давыдов, работавший с Игорем Шестеркиным в СКА и сборной России, в интервью «СЭ» рассказал об общении с вратарем «Рейнджерс» после его отъезда в Северную Америку.

— В первый сезон Шестеркина за океаном мы общались практически после каждого его матча. Это был этап адаптации Игоря к новым условиям, другой игре: обсуждали, анализировали, делали выводы. Уже после 10-12 встреч за фарм-клуб «Рейнджерс» было видно, что Игорь освоился, а дальше стал попросту доминировать на льду АХЛ. И вызов в главную команду стал логичным продолжением сезона, где он проявил себя как вратарь, готовый выступать на уровне НХЛ.

Во второй его сезон за океаном мы практически не поддерживали связь. В какой-то момент я понял, что Игорю это не нужно, и полностью отошел в сторону. По ходу этого чемпионата мы с Игорем опять были на связи. Вообще, я стараюсь не лезть к вратарю без необходимости. Пока все идет хорошо, меня нет. Но возникают моменты, когда надо и проанализировать, и подсказать, да и просто поддержать вратаря. Он же не робот, а человек. Когда все налаживается, опять отходишь в сторону и не мешаешь играть. Это нормальный процесс. Но матчи Игоря отсматриваю постоянно и если что-то замечаю криминальное, то даю ему знать. Радует, что Игорь сам все анализирует постоянно и мы понимаем друг друга. Это облегчает процесс.