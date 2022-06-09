Тренер вратарей Рашит Давыдов, работавший с Игорем Шестеркиным в СКА и сборной России, в интервью «СЭ» оценил успехи вратаря «Рейнджерс».

— Вы знаете, когда ты прошел с вратарем длинный путь от молодого второго вратаря в клубе до голкипера уровня национальной сборной, а затем и НХЛ и при этом помнишь все этапы его роста и развития, то уже давно нет места какому-то удивлению его успехам.

— Шестеркин — лучший вратарь мира?

— Надеюсь, что когда-то этот момент наступит. Но то, что Игорь ровно и качественно проводит весь сезон, включая плей-офф, — это факт.