Тренер вратарей «Нэшвилла» на карантине смотрит хоккей в полной экипировке

«Нэшвилл» проводит показ повтора матча против «Чикаго». Тренер вратарей «Предаторз» Энди, находясь дома на карантине из-за коронавируса?, смотрит игру в полной вратарской экипировке.

Coach Andy «gearing» up for a #predsreplay the only way he knows how! Who else is excited to relive the @PredsNHL goalie goal? pic.twitter.com/61VNlJbe8i — Ford Ice Center (@FordIceCenter) April 3, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 002 159 человек. Умерших — 51 485, выздоровевших — 208 949. В России на данный момент 3548 случаев заражения, 30 человек умерли, выздоровело — 235.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется