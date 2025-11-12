Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

12 ноября, 15:05

Тренер вратарей ЦСКА Давыдов оценил дебют Мурашова в НХЛ

Анастасия Пилипенко

Тренер вратарей ЦСКА Рашит Давыдов прокомментировал дебют вратаря «Питтсбурга» Сергея Мурашова в НХЛ.

«Сергей вполне заслуженно получил возможность дебютировать в НХЛ. Своей работой и игрой в прошедшем году и на выставочных играх этого сезона Сергей подтверждал свой уровень подготовки и готовность дебютировать в лучшей лиге мира.

Если говорить про дебютную игру с «Лос-Анджелесом», то мне показалось, что в игре Сергея была некоторая скованность, но это вполне нормально для первой встречи на новом уровне. Зная осознанный и осмысленный подход Сергея к процессу, скажу, что он уже в следующем матче сыграет более раскованно и уверенно», — цитирует Давыдова Metaratings.ru.

21-летний Мурашов 9 ноября дебютировал в НХЛ в матче против «Лос-Анджелес Кингз» (2:3) и отразил 24 из 27 бросков по воротам.

Источник: Metaratings.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Сергей Мурашов
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК ЦСКА (Москва)
Рашит Давыдов
Читайте также
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
Лихачев сообщил о восстановлении работы Нововоронежской АЭС после атаки дронов
Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Популярное видео
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Колорадо» продлил контракт с форвардом Бриндли

Защитнику «Каролины» Лего сделали операцию на руке
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Айлендерс 17 9 8 20
5 Рейнджерс 18 9 9 20
6 Филадельфия 16 8 8 19
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 17 10 7 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон 6 : 3
14.11 03:00 Оттава – Бостон 5 : 3
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес 3 : 4 ОТ
14.11 03:00 Монреаль – Даллас 0 : 7
14.11 03:00 Детройт – Анахайм 6 : 3
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон 5 : 4
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе 2 : 0
14.11 05:00 Колорадо – Баффало 6 : 3
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег 5 : 3
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс 3 : 4 ОТ
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости