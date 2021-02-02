Тренер, воспитавший Кузнецова: «Другие родители жаловались, что я Кузе уделяю слишком много внимания»

Владимир Шабунин, первый тренер форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, рассказал о том, почему перестал тренировать команду, когда игрокам было по 13 лет.

— Меня сняли в 2005-м, — вспоминает Шабунин. — У нас был директор, который отношения к хоккею не имел, занимался хозяйственными вопросами. Родители написали ему письмо, жаловались, что я Кузе слишком много внимания уделяю. Все одинаково занимались, кто виноват, что у него лучше получается? Мне помогал Саня Шварев, после меня он взял ребят.

— Были родители, которые могли подойти и предложить деньги за попадание ребенка в состав?

— Нет, такого не было. Была группа недовольных родителей, у которых дети занимались ни шатко ни валко. Не хочет бегать — не заставишь его.

(Артур Хайруллин)