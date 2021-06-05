Тренер «Виннипега» о поражении от «Монреаля»: «Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем»

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (0:1).

«Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем (3:5). Ни одна из команд не забила в равных составах, труднодости на обоих половинах. Но наша игра стала намного лучше, чем в первом матче», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.