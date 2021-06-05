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Тренер «Виннипега» о поражении от «Монреаля»: «Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем»

09:14
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Главный тренер «Виннипега» Пол Морис подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (0:1).

«Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем (3:5). Ни одна из команд не забила в равных составах, труднодости на обоих половинах. Но наша игра стала намного лучше, чем в первом матче», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 2-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 1:00 мск.

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