Тренер «Виннипега» о поражении от «Монреаля»: «Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем»
09:14
Главный тренер «Виннипега» Пол Морис подвел итоги второго матча второго раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (0:1).
«Мы сыграли намного лучше по сравнению с первым матчем (3:5). Ни одна из команд не забила в равных составах, труднодости на обоих половинах. Но наша игра стала намного лучше, чем в первом матче», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.
Счет в серии 2-0 в пользу «Монреаля». Следующий матч пройдет 7 июня и начнется в 1:00 мск.
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