Тренер «Виннипега» Арниел — о вылете из плей-офф: «Это очень больно»

Главный тренер «Виннипега» Скотт Арниел подвел итоги выступления команды в Кубке Стэнли.

18 мая «Виннипег» уступил в шестом матче серии против «Далласа» (1:2 ОТ) во втором раунде плей-офф НХЛ и вылетел из Кубка Стэнли.

«Парни, должно быть, очень гордятся этим достижением. То, как мы боролись в плей-офф, многое изменило. Нам пришлось пройти через многое. Опять же, потеря Джоша (Моррисси — прим. «СЭ») сегодня вечером стала большим ударом. Произошло много событий. Мы продолжали работать над ситуацией и расти. Это очень больно», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

«Даллас» вышел в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Эдмонтоном». В другом полуфинале «Каролина» сыграет с победителем пары «Торонто» — «Флорида» (3-3 в серии).