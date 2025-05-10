Тренер «Вегаса» Кэссиди заявил, что Дорофеев может выйти на третий матч серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди прокомментировал состояние нападающего Павла Дорофеева.

«У него есть шанс сыграть в ближайшем матче, учитывая новости, которые мы получили сегодня. Это обнадеживает», — цитирует Кэссиди пресс-служба НХЛ.

Также тренер отметил, что участие форварда в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эдмонтоном» (0-2) будет принято непосредственно перед игрой.

В этом этом плей-офф на счету 24-летнего Дорофеева 5 патчей, в которых он набрал 2 (1+1) очка. Последний раз Дорофеев выходил на лед 30 апреля в пятой игре серии с «Миннесотой».