Тренер «Вегаса» Кэссиди одержал 119-ю победу и установил рекорд клуба

«Вегас» победил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

Главный тренер «Голден Найтс» Брюс Кэссиди одержал 119-ю победу во главе клуба и установил рекорд. Специалист обошел Жерара Галлана (118), который работал в «Вегасе» с 2018 по 2020 год. Кэссиди возглавляет клуб с июня 2022 года.

«Вегас» набрал 49 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.