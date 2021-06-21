Тренер «Вегаса» Дебур впечатлен голом Руа в овертайме
11:26
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур впечатлен голом нападающего Николя Руа в ворота «Монреаля» в четвертой встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-2 в серии).
«Я за него очень рад. Забить в овертайме такой гол на глазах друзей и семьи — это настоящая мечта. От такого мурашки бегут по коже», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
Четвертая встреча «Вегас» - «Монреаль» прошла сегодня, 21 июля, и закончилась в пользу «золотых» 2:1. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/vegas-sravnyal-schet-v-serii-s-monrealem/c-325408454
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