Тренер «Вегаса» Дебур впечатлен голом Руа в овертайме

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур впечатлен голом нападающего Николя Руа в ворота «Монреаля» в четвертой встрече полуфинальной серии Кубка Стэнли (2:1 ОТ, 2-2 в серии).

«Я за него очень рад. Забить в овертайме такой гол на глазах друзей и семьи — это настоящая мечта. От такого мурашки бегут по коже», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.

Четвертая встреча «Вегас» - «Монреаль» прошла сегодня, 21 июля, и закончилась в пользу «золотых» 2:1. Следующий матч пройдет 23 июня в Лас-Вегасе и начнется в 4:00 мск.