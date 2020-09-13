Тренер «Вегаса» Дебур: «Серия еще далеко не окончена»
09:52
Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур оценил перспективы своей команды в финале Западной конференции против «Далласа». Его команда уступила со счетом 1:2 в четвертом матче.
«Желание и игра у нас есть, надо просто забивать, — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ. — Мы создали немало моментов, два или три раза попадали в штангу. Мы прекрасно сыграли в обороне. Считаю, что нам надо придерживаться своей игры. Серия еще далеко не окончена. Мы сделаем так, что выбить нас будет непросто».
Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-game-4-against-vegas/c-319006798