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Тренер «Вегаса» Дебур: «Серия еще далеко не окончена»

09:52
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Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур оценил перспективы своей команды в финале Западной конференции против «Далласа». Его команда уступила со счетом 1:2 в четвертом матче.

«Желание и игра у нас есть, надо просто забивать, — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ. — Мы создали немало моментов, два или три раза попадали в штангу. Мы прекрасно сыграли в обороне. Считаю, что нам надо придерживаться своей игры. Серия еще далеко не окончена. Мы сделаем так, что выбить нас будет непросто».

Счет в серии: 3-1 в пользу «Далласа». Следующая игра состоится 15 сентября.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/dallas-won-game-4-against-vegas/c-319006798

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