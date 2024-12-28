Тренер «Вашингтона» Карбери — о возвращении Овечкина: «Даже сама угроза того, что он может забить, поднимает настроение нашей команде»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал предстоящее возвращение нападающего команды Александра Овечкина на лед после травмы.

28 декабря стало известно, что 39-летний россиянин сыграет против «Торонто». Матч пройдет 29 декабря и начнется в 3:00 по московскому времени.

Овечкин пропустил больше месяца после перелома малоберцовой кости, который он получил 19 ноября в игре с «Ютой».

«Очевидным преимуществом являются голы, но я думаю, что даже сама угроза того, что он может забить, поднимает настроение нашей команде. Его присутствие в составе, его харизма и то, что он может выйти на лед в большинстве, меньшинстве, игре 5 на 5 — в любой момент. Думаю, это поднимает боевой дух всей команды, его возвращение станет долгожданным усилением», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провел 18 матчей в НХЛ и набрал 25 (15+10) очков.