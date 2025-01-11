Карбери — о поражении «Вашингтона»: «Мы должны заставить некоторых снова работать»
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча против «Монреаля» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Первый период — хорошо, второй — совсем не хорошо, третий нормально. Мы сумели забить и перевести игру в овертайм, но в целом нам по-прежнему приходится нелегко.
Каждый раз, когда ты набираешь в очки в этой лиге, это позитив. Набирать очки очень-очень сложно, особенно, когда ты играешь так, как мы сейчас. Но, как я говорил на прошлой неделе, дело доходит до того, что игра превращается в борьбу. Мы должны заставить некоторых ребят снова работать, чтобы изменить свой сезон к лучшему.
Когда подобное затягивается, это не похоже на трехматчевый спад. Для некоторых парней это превращается в 10, 12, 14 неудачных игр. Поэтому мы должны изменить все к лучшему», — сказал Карбери после матча.
После поражения от «Монреаля» «Вашингтон» с 59 очками остается лидером Восточной конференции НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|43
|18
|25
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|42
|25
|17
|52
|3
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|4
|Бостон
|44
|20
|24
|45
|5
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|6
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|7
|Оттава
|40
|19
|21
|41
|8
|Баффало
|42
|16
|26
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|42
|17
|25
|37
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|11.01
|03:00
|
Детройт – Чикаго
|5 : 3
|11.01
|03:00
|
Вашингтон – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|11.01
|03:00
|
Каролина – Ванкувер
|2 : 0
|11.01
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|1 : 2 ОТ
|11.01
|05:00
|
Юта – Сан-Хосе
|2 : 1
|11.01
|21:00
|
Флорида – Бостон
|- : -