Карбери: «Это ужасно. Было чувство, что «Вашингтон» способен на что-то особенное»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал поражение от «Каролины» (1:3) в пятом матче второго раунда Кубка Стэнли. «Кэпиталз» уступили в серии со счетом 1-4.

«Это ужасно. Я сказал игрокам об этом. Это ужасно, потому что было чувство, что эта команда способна на что-то особенное. Мы могли наделать много шума и выйти в финал Кубка Стэнли. Мы знали, что нужно будет поработать. Знали, что не все будет гладко, но мы верили», — цитирует пресс-служба НХЛ тренера клуба.