Карбери о победе над «Каролиной»: «Когда «Вашингтон» играет не по своим стандартам, это бесит команду»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Каролиной» (3:1) во втором матче второго раунда Кубка Стэнли.

«Когда мы не играем по нашим стандартам, это бесит команду. Это не устраивает хоккеистов. Тогда они предпринимают конкретные действия, чтобы это исправить и убедиться, что больше так играть не будут. Вилли (Том Уилсон. — Прим. «СЭ») показал именно это.

Некоторым людям легко становится не по себе от поражения и они переворачивают страницу. Другое дело, если изменить что-то в своей подготовке и выйти навстречу испытаниям», — цитирует Карбери ESPN.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч состоится в ночь с 10 на 11 мая. Начало игры — 01:00 по московскому времени.