Тренер «Вашингтона» — о поражении от «Эдмонтона»: «Очень незрелая игра»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (0:5).

«Трудно играть против команды такого калибра, когда они весь вечер владеют шайбой. Очевидно, что, если вы отдаете шайбу Драйзайтлю, Макдэвиду и Ньюдженту-Хопкинсу, то вам будет сложно. Так и случилось. Это просто очень разочаровывает. Играть так после Дня Благодарения — это очень незрелая игра», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Эдмонтон» набрал 13 очков и занимает 14-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 7-й строчке — 22 очка.