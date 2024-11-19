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Сегодня, 08:58

Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о травме Овечкина

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал повреждение российского нападающего команды Александра Овечкина.

«В настоящее время его состояние оценивается, завтра мы узнаем больше», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

39-летний россиянин получил травму в матче против «Юты» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ. На старте третьего периода столкнулся с нападающим соперника Джеком Макбэйном. Овечкин с трудом покинул лед при помощи доктора команды.

Перед этим Овечкин оформил дубль. На его счету теперь 25 (15+10) очков в текущем сезоне. Россиянин вышел на чистое первое место в гонке снайперов НХЛ.

Кроме того, в активе Овечкина теперь 868 голов за карьеру в НХЛ. Отставание хоккеиста от рекорда Уэйна Гретцки (894) составляет 26 шайб.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Спенсер Карбери
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«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 18 13 5 27
2 Каролина 17 13 4 26
3 Нью-Джерси 21 12 9 26
4 Рейнджерс 16 11 5 23
5 Айлендерс 18 7 11 18
6 Филадельфия 19 8 11 18
7 Питтсбург 20 7 13 17
8 Коламбус 18 7 11 16
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 18 12 6 25
2 Торонто 19 11 8 24
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Бостон 20 8 12 19
5 Оттава 17 8 9 17
6 Баффало 18 8 10 17
7 Детройт 18 7 11 16
8 Монреаль 19 7 12 16
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 18 15 3 30
2 Миннесота 17 11 6 25
3 Даллас 17 11 6 22
4 Колорадо 19 10 9 20
5 Юта 18 7 11 17
6 Сент-Луис 19 8 11 17
7 Нэшвилл 19 6 13 15
8 Чикаго 18 6 12 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 11 7 24
2 Лос-Анджелес 19 10 9 23
3 Ванкувер 17 9 8 21
4 Калгари 18 9 9 21
5 Эдмонтон 19 9 10 20
6 Сиэтл 19 9 10 19
7 Анахайм 17 7 10 16
8 Сан-Хосе 20 6 14 16
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Филадельфия – Колорадо
 2 : 3
19.11 03:00
Бостон – Коламбус
 1 : 5
19.11 03:30
Монреаль – Эдмонтон
 3 : 0
19.11 04:00
Даллас – Анахайм
 2 : 4
19.11 05:00
Юта – Вашингтон
 2 : 6
19.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 5 : 4 ОТ
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