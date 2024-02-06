Тренер «Вашингтона» — о результативности Овечкина: «Я пытаюсь выяснить, почему его процент бросков низкий»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о результативности форварда Александра Овечкина.

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент бросков низкий? Вот где мои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе чтобы он мог забивать больше при игре «пять на пять», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Ранее сам Овечкин прокомментировал свою результативность в текущем сезоне.

Овечкин достиг отметки в 831 заброшенную шайбу в 1391 матче в североамериканской лиге. Форвард занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Его отставание от лидирующего Уэйна Гретцки сократилось до 63 шайб.

В текущем сезоне 38-летний россиянин провел 44 матча, в которых набрал 31 (9+22) очко.