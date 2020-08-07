Тренер «Вашингтона» — о снятии Кузнецова в третьем периоде: «Нам нужен другой уровень игры»
Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден объяснил, почему российский нападающий Евгений Кузнецов не появлялся на льду во второй половине третьего периода группового раунда плей-офф НХЛ против «Филадельфии» (1:3).
За 13 минут Кузнецов нанес один бросок, сделал один силовой прием и заработал 2 минуты штрафа, закончив матч с показателем полезности «-2».
— Когда мы распределяем время на льду и решаем, каких парней выпускать, в первую очередь ориентируемся на то, кто играет лучше в этот момент, — цитирует пресс-служба НХЛ Рирдена. — Нам нужен другой уровень игры, и мы знаем, что он у нас есть. В этом нет никакого секрета.
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https://www.nhl.com/ru/news/time-running-out-for-caps-to-find-form/c-318289146