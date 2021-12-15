Тренер «Вашингтона» Лавиолетт: «Разнообразная игра Овечкина приносит нам еще больше голов»
Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что помогает форварду команды Александру Овечкину показывать высокую результативность.
«Удаётся ли Овечкину запутывать вратарей? Думаю, что это возможно, — цитирует специалиста сайт НХЛ. — Я не голкипер, но если бы Ови выкатывался на меня, то я бы, конечно, готовился к броску. Он проделывает потрясающую работу в атаке. Когда он по флангу заходит в чужую зону, то сразу видит всех свободных партнеров и готов в любой момент отдать поперечную передачу под бросок в касание.
Он умеет разбираться в подобных ситуациях и смотрит не только на шайбу. Он может сделать классную передачу, а его разнообразная игра приносит нам еще больше голов. При этом вратарю нужно помнить, что Овечкин также сам может бросить и забить. Ови точно не нужно советовать, как бросать шайбу. В чужой зоне он всегда ищет возможность создать голевой момент. И если он находит для себя свободное пространство, то представляет собой огромную угрозу».
В 28 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 44 (20+24) очка при показателе полезности плюс-19. Россиянин занимает второе место в споре лучших снайперов сезона и идет третьим в гонке бомбардиров. Кроме того, с 24 результативными передачами он делит вторую строчку в НХЛ, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/laviolette-ovechkin-umeet-zaputat-vratarya/c-328987508
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