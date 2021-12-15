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Тренер «Вашингтона» Лавиолетт: «Разнообразная игра Овечкина приносит нам еще больше голов»

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Питер Лавиолетт и Александр Овечкин. Фото Getty Images
Питер Лавиолетт и Александр Овечкин. Фото Getty Images
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, что помогает форварду команды Александру Овечкину показывать высокую результативность.

«Удаётся ли Овечкину запутывать вратарей? Думаю, что это возможно, — цитирует специалиста сайт НХЛ. — Я не голкипер, но если бы Ови выкатывался на меня, то я бы, конечно, готовился к броску. Он проделывает потрясающую работу в атаке. Когда он по флангу заходит в чужую зону, то сразу видит всех свободных партнеров и готов в любой момент отдать поперечную передачу под бросок в касание.

Он умеет разбираться в подобных ситуациях и смотрит не только на шайбу. Он может сделать классную передачу, а его разнообразная игра приносит нам еще больше голов. При этом вратарю нужно помнить, что Овечкин также сам может бросить и забить. Ови точно не нужно советовать, как бросать шайбу. В чужой зоне он всегда ищет возможность создать голевой момент. И если он находит для себя свободное пространство, то представляет собой огромную угрозу».

В 28 матчах нынешнего сезона Овечкин набрал 44 (20+24) очка при показателе полезности плюс-19. Россиянин занимает второе место в споре лучших снайперов сезона и идет третьим в гонке бомбардиров. Кроме того, с 24 результативными передачами он делит вторую строчку в НХЛ, уступая лишь Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/laviolette-ovechkin-umeet-zaputat-vratarya/c-328987508

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Евгений Петров все материалы автора
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