Тренер «Вашингтона» Лавиолетт провел беседу с травмировавшим Панарина Уилсоном

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поговорил с нападающим Томом Уилсоном после драки в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (6:3). Игра прошла 4 мая.

По информации журналиста The Athletic Тарика Эль-Башира, Лавиолетт в разговоре с Уилсоном отметил, что хоккеист должен играть агрессивно в спортивном ключе, но действовать более осторожно, так как на него обращают больше внимания судьи.

На 28-й минуте встречи 27-летний Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. Канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа.

4 мая появилась информация, что 29-летний Панарин выбыл до конца сезона из-за повреждения, полученного во время драки. Позже стало известно, что Уилсон получил штраф в размере 5 тысяч долларов за инцидент в матче.